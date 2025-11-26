Şanlıurfa Adliyesi’nde emanet odasında patlama

ŞANLIURFA Adliye binasının emanet bölümünde dün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Adliyeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bir adliye personeli bacağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

