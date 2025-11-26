Osmaniye’de garip hırsızlık ! Mavi tavukları çamaşır ipinde çaldı

İLGİNÇ hırsızlık olayı Osmaniye’de yaşandı. Bir hırsız, önceki akşam Sertan Yılmaz’a (35) ait evin bahçesine girdi. Mavi yumurtlayan 5 tavuğu tek tek diğer tavuklardan ayırarak 4 dakikada topladı. Çaldığı tavuklarıysa çamaşır ipinde asılı haldeki tişörtün içine doldurup olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri, son dönemlerde özellikle cins tavuk ve güvercin hırsızlıklarının arttığını belirterek güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

