Kütahya’da 8 katlı binada yangın: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kütahya’da 8 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında felçli hasta İsmet Çabuk yaşamını yitirirken, eşi Şükran Çabuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde tedavi edildi.
75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
FELÇLİ OLAN ÇABUK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.