Kırıkkale’de kanepe kavgası: Kardeş ağabeyini bıçakladı

KIRIKKALE’DE yaşayan Ali Sağlam (47) ve kardeşi Y. Sağlam (26) arasında çıkan kanepede oturma tartışması çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Y. Sağlam, elindeki bıçakla ağabeyi Ali Sağlam’ı göğsünden ve bileğinden yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kardeş Y. Sağlam, gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde “Pişman değilim” dedi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

