Fatma Damla Kayayerli
Fatma Damla Kayayerli
SMA hastası Cemre Alya için yardım kampanyası başlatıldı

İstanbul'da Hilay Arabacı (26) ile Uğur Arabacı (25) 1 yıl önce evlendi. Evliliklerinin birinci yıldönümünde kızları Cemre Alya'yı kucaklarına aldı. Ancak Cemre'nin SMA hastası olduğu anlaşıldı. Aile yardım kampanyası başlattı Anne Hilal Arabacı şunları söyledi:

İlacın fiyatı 1 milyon 817 bin dolar. Maddi imkânımız olmadığı için valilikten bağış toplayabilme adına izin aldık. sma_cemrealya_arbc isimli Instagram sayfasını açtık. 6 ay içinde ilaç parası toplanabilirse bebeğimiz kurtulacak. Türkiye'ye çağrımız Cemre Alya'nın yürüyebilmesi, koşabilmesi...

