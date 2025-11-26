Güllü'nün ölümüyle ilgili korkunç iddia! 'Ev karşılığı öldürmemi istedi'

Şarkıcı Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, merhumenin kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok iddialarda bulundu: Tuğyan'ın annesini öldürmesi için kendisine bir daire vereceğini söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Arabeskin efsane isimleri arasında yer alan Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşerek can verdi. Güllü'nün ölümüyle ilgili Güllü'nün düşmediği, itildiği yönünde birçok iddia ortaya atıldı. İddiaların merkezinde ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter vardı. Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız da şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulundu. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Yıldız, Tuğyan'ın annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

'ARKA TARAFINDA GİRİŞ VAR'

Osman Yıldız, şunları anlattı: Tuğyan, Güllü'nün vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5-6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bunları reddettim ancak korktuğum için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, eylemi gerçekleştirmem için 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte bulunmuştur.



'TEK BAŞINA YAPAMAZ'



Güllü'ye karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN