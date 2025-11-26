takvim-logo

Bilim insanları Ay taşını inceledi: Sır gün yüzüne çıktı! Meğer milyarlarca yıldır...

Bilim insanları, 50 yıldır açılmamış Ay taşında daha önce hiç görülmemiş kükürt izotopları keşfetti. Bu bulgu, Ay’ın ve Güneş Sistemi’nin erken dönemine dair bilinenleri sarsacak nitelikte.

Bilim dünyası, Apollo 17 misyonundan 1972 yılında getirilen ve 50 yıldır açılmamış bir Ay numunesi keşfetti. Araştırmacılar, Ay'dan alınan troilit tozlarında, daha önce hiç rastlanmamış kükürt izotopları tespit etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eşi benzeri görülmedi

Brown Üniversitesi'nden gezegen bilimci James Dottin, kütle spektrometresiyle yaptıkları analizlerin sonucunda ortaya çıkan izotop oranlarının daha önce hiçbir Ay örneğinde görülmediğini vurguladı. Dottin, "Analizleri defalarca kontrol ettik. Sonuçlarımız şaşırtıcı ama doğru" dedi.

Numunedeki bazı parçalar, Ay'ın volkanik geçmişine işaret eden kükürt-33 artışı gösterirken, diğer kısımlar beklenmedik şekilde kükürt-33 eksikliği taşıyordu. Bu tür bir izotop dağılımı yalnızca ince bir atmosferde ultraviyole ışığıyla gerçekleşen fotokimyasal süreçlerle oluşabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ay hakkında iki olası senaryo var

Bu durum, bilim insanlarını iki olası açıklama üzerinde düşünmeye sevk ediyor. İlki, Ay'ın erken dönemindeki magma okyanusu sırasında kükürdün buharlaşıp yüzeydeki ince atmosferde ışıkla etkileşime girmesi. İkincisi ise, kükürdün Ay'ın oluşumuna yol açtığı düşünülen Theia adlı gökcisminden gelmiş olabileceği ihtimali.

Her iki senaryo da, bu kükürdün Ay'ın en eski malzemelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca fotokimyasal izler, erken Ay'da yüzey malzemesinin mantoya doğru hareket ettiğine dair ipuçları veriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ay'ın sırları çözülüyor

Dottin, "Dünya'da levha tektoniği bu hareketi sağlıyor. Ay'da ise böyle bir mekanizma yok diye düşünüyorduk. Bu bulgu oldukça heyecan verici," ifadelerini kullandı.

Özel izotop dağılımı, Ay'ın Dünya-Theia çarpışmasının ardından tamamen homojen bir toz bulutundan oluştuğu teorisini de sorgulatıyor. Eğer bu doğru olsaydı, kükürt izotopları Ay'ın mantosunda eşit şekilde dağılmış olurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bilim insanları, bu sıra dışı bulguyu araştırmaya devam ediyor. Ay, Mars ve asteroitlerden alınacak yeni örnekler, bu gizemin tamamen çözülmesi için kritik önem taşıyor.

