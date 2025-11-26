Bilim insanları Ay taşını inceledi: Sır gün yüzüne çıktı! Meğer milyarlarca yıldır...
Bilim insanları, 50 yıldır açılmamış Ay taşında daha önce hiç görülmemiş kükürt izotopları keşfetti. Bu bulgu, Ay’ın ve Güneş Sistemi’nin erken dönemine dair bilinenleri sarsacak nitelikte.
Bilim dünyası, Apollo 17 misyonundan 1972 yılında getirilen ve 50 yıldır açılmamış bir Ay numunesi keşfetti. Araştırmacılar, Ay'dan alınan troilit tozlarında, daha önce hiç rastlanmamış kükürt izotopları tespit etti.
Eşi benzeri görülmedi
Brown Üniversitesi'nden gezegen bilimci James Dottin, kütle spektrometresiyle yaptıkları analizlerin sonucunda ortaya çıkan izotop oranlarının daha önce hiçbir Ay örneğinde görülmediğini vurguladı. Dottin, "Analizleri defalarca kontrol ettik. Sonuçlarımız şaşırtıcı ama doğru" dedi.
Numunedeki bazı parçalar, Ay'ın volkanik geçmişine işaret eden kükürt-33 artışı gösterirken, diğer kısımlar beklenmedik şekilde kükürt-33 eksikliği taşıyordu. Bu tür bir izotop dağılımı yalnızca ince bir atmosferde ultraviyole ışığıyla gerçekleşen fotokimyasal süreçlerle oluşabiliyor.
Ay hakkında iki olası senaryo var
Bu durum, bilim insanlarını iki olası açıklama üzerinde düşünmeye sevk ediyor. İlki, Ay'ın erken dönemindeki magma okyanusu sırasında kükürdün buharlaşıp yüzeydeki ince atmosferde ışıkla etkileşime girmesi. İkincisi ise, kükürdün Ay'ın oluşumuna yol açtığı düşünülen Theia adlı gökcisminden gelmiş olabileceği ihtimali.
Her iki senaryo da, bu kükürdün Ay'ın en eski malzemelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca fotokimyasal izler, erken Ay'da yüzey malzemesinin mantoya doğru hareket ettiğine dair ipuçları veriyor.