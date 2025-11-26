Bilim insanları Ay taşını inceledi: Sır gün yüzüne çıktı! Meğer milyarlarca yıldır...

(Takvim Foto Arşiv)

Ay'ın sırları çözülüyor

Dottin, "Dünya'da levha tektoniği bu hareketi sağlıyor. Ay'da ise böyle bir mekanizma yok diye düşünüyorduk. Bu bulgu oldukça heyecan verici," ifadelerini kullandı.

Özel izotop dağılımı, Ay'ın Dünya-Theia çarpışmasının ardından tamamen homojen bir toz bulutundan oluştuğu teorisini de sorgulatıyor. Eğer bu doğru olsaydı, kükürt izotopları Ay'ın mantosunda eşit şekilde dağılmış olurdu.