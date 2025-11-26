Antalya’da son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi! 2 işletme mühürlendi

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 12:15

Antalya 'nın Aksu ilçesinde 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ve bu ürünlerden üretilmiş döner, sucuk vb. ürünlere ekipler tarafından el konularak imha edildi. 2 işletme zabıta ekipler tarafından mühürlendi.

Zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde, sürekli kapalı tutulan ve şüphe uyandıran, aynı zamanda kötü kokuların geldiği bir işletmeyi takibe aldı. İş yerinin açık olduğu bir anda şahsa ait olduğu belirlenen iş yerine denetim gerçekleştirildi. İçeride yaklaşık 800 kilo tarihi geçmiş tavuk, but, taşlık ve çeşitli tavuk ürünleri tespit eden ekipler, durumu Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile polis ekiplerine bildirdi. Tarihi geçmiş ürünler ve yeniden paketlenerek satışa sunulmaya hazır hale getirilen ürünlere el konularak imha edildi.

RUHSATSIZ İKİ İŞLETMEYE İDARİ CEZA

Şahıs işletmesinin hemen arkasında yer alan bir firmaya ait olduğu tespit edilen 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde ise yaklaşık 25 ton tarihi geçmiş tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen dönerler, ciğerler, taşlık ve tavuk ürünlerinden hazırlanmış sucuklar tespit edildi. Tespit edilen son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan tüm bu ürünlerinde imha edildiği açıklandı.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen her iki işletmeye de idari yaptırım cezası uygulanarak, iş yerleri mühürlendi.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemler (İHA)

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekiplerinin katıldığı denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden tüm ürünlerin bertaraf edildiğini belirten Zabıta Müdürü Kaan Aydın, şunları söyledi:

"Çamköy Mahallesi'nde iki işletmeye yönelik denetimlerde, tarihi geçmiş tavuklar ile bu tavuklardan imal edilip yeniden paketlenen ve halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan ürünlere rastladık. Duruma anında müdahale ederek iş yerlerini mühürledik, cezai yaptırım uyguladık ve ürünlerin tamamını imha ettik. Belediye olarak halk sağlığını hiçe sayan işletmelere asla müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz devam edecek." dedi.