Ankara’da Mizgin Ertekin yurtta 4. kattan düşerek can verdi! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara'da üniversiteli Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4. katından düşerek can verdi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

Ankara'da üniversiteli Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4. katından düşerek can verdi. Son dönemde psikolojik sorunlar yaşayan Ertekin'in pencereye yöneldiği ve ardından kendisini aşağıya attığı iddia edildi. Genç kızın, ölmeden bir gün önce sosyal medyadan, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

