Tunceli’de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı

TUNCELI’DE 2017’de PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz memleketi Gümüşhane’nin Torul İlçesi’ne bağlı Demirkapı Köyü’ndeki mezarı başında anıldı. Baba Hamit Yılmaz, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. “Allah bize böyle bir evlat nasip ettiği için hamdolsun. Aziz milletimiz bizi yalnız bırakmadı. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar gelip kabristanı ziyaret ediyor, dua ediyor, mektuplar bırakıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

