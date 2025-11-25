Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı | Kozluk’ta zeytin fidanları dikildi

Batman'ın Kozluk İlçesi’nde 8 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı. Program, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi’ndeki şehidin adını taşıyan müzik atölyesinde yapıldı. Okulun müzik öğretmeni tarafından şehit Aybüke Yalçın’ın severek söylediği “Mağusa Limanı” türküsü seslendirildi. Anma programının ardından Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine zeytin fidanları dikildi...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

