Mersin Tarsus’ta dehşet! | Halının altından ceset çıktı

MERSIN Tarsus’ta altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılaşınca, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi. Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

