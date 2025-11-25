"Konuşalım" dedi kurşun yağdırdı! Eski eş dehşeti hayattan kopardı | Son görüntüler ortaya çıktı
Eski eşi Nuran Şimşek’i konuşma bahanesiyle evinin önünden alan Enis S., bindikleri takside kadını başından vurarak öldürdü. Taksiye bindikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Enis S.'nin ifadesi de ortata çıktı.
İstanbul Kağıthane'de eski eşi Nuran Şimşek'in (43) evinin önüne gelen Enis S., (45) konuşma bahanesiyle bindikleri takside kadını silahla başından vurarak öldürdü.
Gözaltına alınan ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen Enis S. tutuklandı. Enis S. ifadesinde Şimşek'in 25 gün önce kendisini aradığını ve görüşmeye başladıklarını, olaydan 2-3 gün önce mesajlarına cevap vermediğini, hayatında birisinin olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden tartıştıklarını söyledi.
Enis S. olay günü takside Şimşek'in kendisine telefondan fotoğraf gösterdiğini, bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini, olanları hatırlamadığını ve yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Diğer yandan Nuran Şimşek'in Enis S. ile taksiye bindiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KONUŞMA BAHANESİYLE EVİNİN ÖNÜNE GELDİ
Olay, dün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Enis S. daha sonra kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye de silahını doğrulttu.
SİLAHLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerini yaptıkları, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.