Kağıthane’de taksili vahşet! Eski eşini başından vurdu

Bir süre önce eşinden boşanan Enis S., eski eşi Nuran Şimşek’i konuşma bahanesiyle evinden taksi ile aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Cani adam kadını başından vurarak hayattan kopardı.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

İstanbul Kağıthane'de tüyler ürperten bir kadın cinayeti yaşandı. Korkunç olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Enis S., bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran Şimşek'i Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz istikametine sürmesini söyledi. Enis S. ile Nuran Şimşek arasında, araç yolda ilerlerken tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Tartışmanın büyümesi üzerine, trafik yoğunluğunda duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Bu sırada tabancasını çeken Enis S., eski eşine arkasından ateş açtı.

İKİNCİ EVLİLİKLERİ

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu talihsiz Nuran Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin, yere yığılan Şimşek'e çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenildi. Dehşet anlarına şahit olan taksici Ali Y.'ye de ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadan olay yerinden yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Ancak Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Enis S.'yi kısa sürede, cinayette kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Enis S. ve Nuran Şimşek'in her ikisinin de ikinci evliliklerinin olduğu ve ilk evliliklerinden birer çocuklarının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

