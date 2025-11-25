KADEM'den kadına şiddete karşı turuncu rozet!

KADEM, kadına yönelik şiddete karşı dev kampanya başlattı. “Turuncu rozetini tak, farkında ol” sloganı ile birlik çağrısı yaptı. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Turuncu Nokta ile ilgili olarak 'Turuncu nokta, 'Ben bu mücadelede varım, sessiz kalmam' diyen herkes için ortak bir çağrıdır. Umudun, duyarlılığın ve değişimin işaretidir' dedi.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. "Şiddete Karşı Hep Birlikte" adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan Turuncu Noktayı, dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı.

KADEM'den ʺŞiddete Karşı Hep Birlikteʺ çağrısı (DHA)

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın ekran yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları ve çok sayıda davetli lansmana katıldı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada şiddetin fark edilmeyen küçük belirtilerle ilerleyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kadına yönelik şiddet bir günde başlamıyor; psikolojik baskıyla başlıyor, ekonomik kısıtlamayla devam ediyor ve çoğu zaman en ağır noktada kadın cinayetine dönüşüyor. Biz bugün nereye baktığımızı yeniden belirliyoruz. Çünkü toplum, bireylerin baktığı yere bakar. Biz şiddetin üzerine birlikte dönersek hiçbir kadının sesi duyulmazlığa mahkûm olmaz" dedi.

Kampanyanın ekran yüzü Kenan İmirzalıoğlu, "Sessizlik, şiddetin büyümesine izin verir. Hep birlikte dur dediğimizde gerçekten hayat değişir!" ifadesini kullandı.

