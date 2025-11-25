Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı’nın eşi Kim ile Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 12:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kim Hea Kyung'u kütüphaneye gelişinde karşıladı. Kütüphanenin Cihannüma Salonu'na geçen lider eşleri, Güney Kore Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi. Erdoğan misafirine, Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin İngilizce baskısı ile 'Anadolu Selçuklu Çağı Mirası' ve 'The Turks' kitaplarını hediye etti.

Emine Erdoğan ve Kim, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçerek buradaki çocuklarla da bir araya geldi. Kim, kendisini 'Hoş geldiniz' diye karşılayan çocuklara, 'Merhaba' diyerek karşılık verdi. Atık malzemelerden figürünü yaptıkları Tulumtaş Mağarası'nın özelliklerini anlatan çocuklar, Emine Erdoğan ve Kim ile mağaranın sarkıt ve dikitlerine eklemeler yaptı. Lider eşlerine pusula deneyini gösteren çocuklar, mozaik üzerine de Piri Reis haritasının görselini işledi. Emine Erdoğan ve Kim, yaptıkları etkinlikleri ilgiyle izledikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.