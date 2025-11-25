Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı’nın eşi Kim Hea Kyung ile Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi; kültürden çevreye uzanan güçlü bir işbirliği mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kim Hea Kyung'u kütüphaneye gelişinde karşıladı. Kütüphanenin Cihannüma Salonu'na geçen lider eşleri, Güney Kore Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi. Erdoğan misafirine, Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin İngilizce baskısı ile 'Anadolu Selçuklu Çağı Mirası' ve 'The Turks' kitaplarını hediye etti.
Emine Erdoğan ve Kim, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçerek buradaki çocuklarla da bir araya geldi. Kim, kendisini 'Hoş geldiniz' diye karşılayan çocuklara, 'Merhaba' diyerek karşılık verdi. Atık malzemelerden figürünü yaptıkları Tulumtaş Mağarası'nın özelliklerini anlatan çocuklar, Emine Erdoğan ve Kim ile mağaranın sarkıt ve dikitlerine eklemeler yaptı. Lider eşlerine pusula deneyini gösteren çocuklar, mozaik üzerine de Piri Reis haritasının görselini işledi. Emine Erdoğan ve Kim, yaptıkları etkinlikleri ilgiyle izledikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
BİRLİKTE SERGİ GEZDİLER
Lider eşleri, daha sonra 'Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu' sergisini ziyaret etti. Ankara Valiliği tarafından patenti alınan sof kumaşından yapılan ürünleri yakından inceleyen Kim, kumaşları çok beğendiğini dile getirdi. Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da lider eşlerine mini konser verdi.
LİDER EŞLERİ ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİLER
Kim, çocukların söylediği 'Arirang' isimli Kore halk şarkısına eşlik etti. Lider eşleri, sanatçılar Merve Başoğlu ve Muhammet Başoğlu'nun müzik dinletisini de ilgiyle izledi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi 'Geleceğe Miras' kapsamında yapılan kazılarla bulunan eserlerin yer aldığı, 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni de gezen Emine Erdoğan ve Kim, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykelin de yer aldığı sergideki eserleri yakından inceledi.