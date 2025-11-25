Başkan Erdoğan talimat verdi hasret sona erdi

Gazze’de yaşayan 14 yaşındaki Filistinli Meryem Yılmaz Jarada, Türkiye’de 2 yıldır tedavi gören annesi Kevser Yılmaz Jarada’yı görebilmek için Başkan Erdoğan’a çağrı yaptı. Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen genç kız, annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

Annesi Türk, babası Filistinli olan lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada (14), İsrail ablukası altındaki Gazze'de dünyaya geldi. Meryem'in annesi Kevser Yılmaz Jarada, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan sadece iki ay önce beyin tümörü nedeniyle tedavi için Ankara'ya getirildi. Annesinden ayrı düşen, babası ve kardeşleriyle bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Meryem ve ailesi, Türkiye'ye gelebilmek için birçok girişimde bulundu ancak sonuç alamadı.

'HER ŞEY ÇOK ZORDU'

İki yıl boyunca annesine kavuşacağı günü hayal eden Meryem, geçen aylarda sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a seslenerek yardım istediği videoyu yayımladı. Videoda, "Tayyip dede, lütfen sesimizi duyun, elinizi uzatın." dedi. Meryem'in bu çağrısı yanıtsız kalmadı. Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından harekete geçen Türk yetkililer, küçük kız ve kardeşlerinin Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Yaklaşık üç ay önce Ankara'ya getirilen Meryem Yılmaz Jarada, "Annemle bir araya geldiğimiz için çok mutlu oldum. Savaş sırasında kardeşlerimle birlikte annesiz kalmak yaşadığımızı zorluğu artırdı. Savaş bir yandan, annemin yokluğu bir yandan... Her şey tabii ki çok zordu ama elhamdülillah Allah bize yardım etti ve sonunda Türkiye'ye gelebildik, annemle kavuştuk. Gazze'de son zamanlarda durumlar aşırı karışmaya başlamıştı. Sonra da babam ve ailemle böyle bir fikir geldi aklımıza. Başvurmuştuk ama hiçbir yol olmamıştı. Dedik ki 'Tek çaremiz Cumhurbaşkanımıza seslenmek.' Güvenmiştik Cumhurbaşkanımızın bizi kesin çıkartacağına. Videoyu çektikten birkaç gün sonra konsolosluktan aradılar, 'Çocuklarımızı çıkartacağız inşallah.' dediler. Çok zor bir zamanda geldiler elhamdülillah. Şimdi de kavuştuk şükürler olsun" diye konuştu.



Meryem Yılmaz, sosyal medyadan yaklaşık 4 ay önce yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı: Kaç akrabamı, arkadaşımı, sevdiğimi kaybettiğimi artık hatırlamıyorum. Ölmekten korkmuyorum ama ben ölürsem anne ve babamın evlat acısı çekmesinden korkuyorum. Tayyip dede, lütfen sesimizi duyun, elinizi uzatın. Beni anneme kavuşturun.



Ankara'da eğitimine devam ettiğini belirten Meryem, "İnşallah güzel bir doktor olacağım" diye konuştu.

