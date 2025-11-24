Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 00:36

Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu. (İHA)

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, köpeklerin başka köpeklerin saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.