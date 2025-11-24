Dünyanın en iyi 100 yemeği arasında Türkiye'den yedi lezzet listede

Türkiye'den yedi Türk lezzeti dünyanın en iyi 100 yemeği arasına girdi. TasteAtlas'ın yaptığı oylamada Türk yemekleri arasında ilk sırada Çökertme kebabı yer aldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 15:37

Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatların oylamaya sunulduğu TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesi açıklandı. Bu yıl sıralamada Türkiye, tam 7 yemekle listede yer almayı başardı. Türk mutfağının sevilen lezzetleri, aldıkları yüksek puanlarla üst sıralarda yerini aldı.

7'NCİ SIRADA ÇÖKERTME KEBABI

Türkiye'den listeye giren yemekler arasında en yüksek puanı, Bodrum'a özgü Çökertme kebabı topladı. 4.64 puan alan yemek, dünya genelinde 7. sıraya kadar yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Çökertme ebabı (tatesatlas.com)

İLK10 'DA 2 TÜRK LEZZETİ

Türkiye'nin ilk 10 içinde iki lezzetinin, 7'inci sırada Çökertme kebabı ve 9'uncu sırada Cağ kebabı yer alması dikkatleri çekti.

9'UNCU SIRADA CAĞ KEBABI

Erzurum'un meşhur Cağ kebabı, 4.60 puanla dünya genelinde 9. sıraya yerleşti.

Çağ kebabı (tasteatlas.com)

Türk mutfağından dünya lezzetleri listesine giren diğer lezzetlerimiz sırasıyla, İskender Kebap 26., Kuzu şiş 28., Adana Kebap 47., Hünkarbeğendi 51. ve Islama köfte 59. sırayla listeye girdi.

