Bağcılar'da parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı

Bağcılar’daki Plevne Parkı’nda 4 çocuk, bindikleri oyuncaklarda oluşan elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 15:17

İstanbul Bağcılar'da bulunan Plevne Çocuk Parkı'nda oynayan 4 çocuk, park içerisindeki elektrikle çalışan oyuncaklarda oluştuğu iddia edilen elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, Bağcılar'daki Plevne Parkı'nda elektrik akımına kapılan 4 çocuğun sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından çocuklar, tedbir amaçlı olarak çevredeki farklı hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis ve teknik ekipler parkta inceleme başlattı. Elektrik akımının kaynağının tespit edilmesi için oyuncaklar ve park hattında detaylı teknik kontrol yapıldığı belirtildi.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklar farklı hastanelere sevk edildi. Olay Bağcılar Plevne Çocuk Parkı'nda yaşandı. Burada iddiaya göre park içerisinde elektrikle çalışan oyuncaklar var. Burada bir elektrik kaçağı oluştuğu iddia ediliyor ve 4 çocuğu elektrik çarpıyor. Çocukların durumu ağır değil. Ama 4 çocuk da ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi."