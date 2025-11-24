Aksaray’da sokak dehşeti: “Ne bakıyorsun” tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü!

AKSARAY’DA sahada arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra evine gitmek için çıkan 18 yaşındaki İbrahim K. isimli gence 4 çocuk yaklaştı. İddiaya göre çocuklar “Yan yan ne bakıyorsun” deyip laf attı. İbrahim K. yaşı küçük çocuklara bakmadığını söylese de çocuklardan biri belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak genci sağ bacağından bıçakladı. Genç, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

