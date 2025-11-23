Ünlü yoga eğitmeni Akif Manaf hedefte: Markası ve kişisel verileri izinsiz kullanıldı!

Ünlü yoga eğitmeni Akif Manaf, eski sevgilisi Ülkü Başer’in de aralarında bulunduğu bir ekibin şirketini ele geçirmek istediğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Son dönemde büyük tartışmalara neden olan yoga, kimileri tarafından dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılıyor. Ancak bu kez dava konusu ünlü yoga eğitmeni Akif Manaf'ın mağdur olması. Yoga Academy'nin kurucusu ve yazar Akif Manaf, markasının yasa dışı biçimde kullanıldığı, sahte dijital deliller üretildiği ve kişisel verilerinin izinsiz ele geçirilerek manipüle edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Orijinal yoga sistemini dünyaya öğrettiğini belirten ünlü yazar, eski kız arkadaşı Ülkü Başer ile birlikte birtakım ekibin şirketini ele geçirmek için faaliyet yürüttüğünü ifade etti. Sosyal medya ve mail hesaplarının ele geçirildiğini söyleyen yazarın şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

