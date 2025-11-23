Şanlıurfa’da kompresör dehşeti! 15 yaşındaki Muhammed işkenceyle can verdi!

ŞANLIURFA Bozova’da 14 Kasım’da iddiaya göre Habip A. (20), aynı iş yerinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci’nin (15) makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, hayatını kaybetti. Tutuklanan Habib Aksoy ifadesinde, olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi. Muhammed Kendirci’nin acılı ailesi sessizliğini bozdu: Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış bir işkence bu. ‘şaka yapmıştık’ ifadesiyle yanlış bilgilendirip, kurtulabileceği zannediyolar. Çocuğumuzun ilk kaldırıldığı hastanede pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek, delilleri yok etmeye çalışıyorlar. Bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa, hak ettiği cezayı alacaktır.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

