Hayvanlara son veda lüks oldu: İstanbul’da defin ücreti 15 bin TL’ye kadar çıkıyor!

Yaşamını yitiren “can dostlar” için törenli vedalar büyük ilgi görüyor. Defin merkezleri İstanbul’da ortalama 15 bin TL, Ankara’da ise 7 bin 500 TL’ye defnediyor.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

Hayatımızdan gelip geçen insanlar olur, bir de hiç konuşmadan içimize işleyen dostlar... Son dönemde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentler başta olmak üzere pek çok ilde Hayvan Mezarlıkları ya da bir diğer adıyla hayvan defin merkezleri kuruldu.

İstanbul'da ortalama 15 bin TL, Ankara'da ise 7 bin 500 TL gibi fiyatlar karşılığında ölen hayvanları evlerden alıp, kefenleyerek özel kaplarda defin merkezlerine götürülüyor. Özel mülk olan arazilerde defnedilen hayvanların mezarı etrafına isteğe göre çit örülmesi veya ağaç dikilmesinin yanı sıra, yıllık anlaşmalarla mezar bakım hizmeti de verilebiliyor. Ankara Elmadağ Deliler Köyü'nde bulunan hayvan mezarlığının yetkilisi Gültekin Şahin, defnedilen hayvanların en fazla kedi ve köpekten oluştuğunu, ancak hamster ve papağan gibi hayvanlarını da defnettirenlerin bulunduğunu söyledi.

Şahin, "Ölen atını bile defnettirmek isteyen oldu ancak o atın taşıyacak imkan ve ekipmanımız olmadığını için defnini biz gerçekleştiremedik" dedi.

