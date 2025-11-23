Bursa’da insanlık örneği: Engelli genç bulduğu 2 bin euroyu sahibine teslim etti!

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

İNSANLIK ölmemiş dedirten olay, Bursa'da yaşandı. TOKİ taksitini yatırmaya giden engelli Ömer Faruk Yavuz Aydın, otobüs durağına doğru yürüğü sırada yerde duran zarfı görüp aldı. İçerisine baktığında 20 adet 100 euronun olduğunu fark etti. Karakola giderek içi para dolu zarfı teslim etti. Annesinin emekli maaşıyla biriktirdiği euro dolu zarfı altın almaya giderken düşüren 59 yaşındaki Şaban Dalgıç, 3 gün sonra karakoldan gelen haberle mutlu oldu. Karakolda paranın teslim edildiği anlar duygulandırdı. Ömer Faruk Yavuz Aydın, "Parayı teslim ettikten sonra TOKİ'nin parasını yatırdım" dedi.

