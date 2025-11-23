Berber dükkanında silahlı dehşet: 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 18:58

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan berber M.Y'nin iş yerinin önüne motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girerek M.Y'ye silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.