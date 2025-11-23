Berber dükkanında silahlı dehşet: 1 kişi yaralandı
Sinop’un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda berber M.Y. yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan berber M.Y'nin iş yerinin önüne motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girerek M.Y'ye silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.
BERBER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan berber M.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.