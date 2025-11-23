takvim-logo

BELÇİKA’DA ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Laurent Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi’nde fizik lisans programını 18 ayda tamamladı. Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği üzerine staj yaptı. Yüksek lisans çalışmasında ise “Bose-Einstein yoğunlaşmaları” ile kara deliklerin benzerliklerini inceledi. 15 yaşında “kuantum fiziği” alanında doktora unvanı elde etti.

Belçikalı deha Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziğinde doktor oldu!

