Altından yol geçen cami: Üzengili Köyü’nde ibadet ve trafik bir arada!

Hatay’da yer bulamayan köylüler, çareyi 6 metre genişliğindeki yolun üzerine cami yapmakta buldu. İmam Mevlüt Dönmez şöyle konuştu: Camimiz gerçekten ilginç bir konumda. Görenler dönüp bir daha bakıyor

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

Hayat'ın Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'nde bulunan Üzengili Köyü Camisi 1974 yılında inşa edildi ve zaman geçtikte nüfusun artmasıyla cami ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Cemaatin camiye sığmaması üzerine 2015 yılında sakinleri, yeni cami yapmaya karar verdi.

Cami için daha geniş ve uygun yer bulunamaması üzerine aynı noktaya altından yol geçecek şekilde yeni bir cami inşa edildi. Günümüzde mahalleli tarafından kullanılan ve altından 6 metre genişliğinde, 4 metre 70 santim yüksekliğinde yol geçen cami depremde de zarar görmedi. İlk kez görenlerde merak uyandıran camide, vatandaşlar ibadet ederken alttan geçen yoldan araçlar geçiyor.

'CAMİYE SIĞMAZ OLDUK'

İmam Mevlüt Dönmez, "Eski camimiz 1974 veya 1975 yıllarında yapılmıştı. Mahallemiz büyüyünce ve insan nüfusu artınca camiye sığmaz olduk. Camimiz gerçekten ilginç bir konumda yapıldı. Mükemmel bir projeyle çizildi ve yapıldı. Depreme dayanıklı. İş makineleri geçemiyor" dedi.

