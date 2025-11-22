Şırnak’ta halı sahada fenalaşan Ahmet Yaman hayatını kaybetti

Uludere’de arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaşan 17 yaşındaki Ahmet Yaman, kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Acı olay, Şırnak Uludere ilçesinde bir halı sahada meydana geldi. 17 yaşındaki Ahmet Yaman, akadaşlarıyla futbol maçı yaptı. O sırada aniden fenalaştı. Hemen yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, Ahmet Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Ahmet Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.