Gülizar Yıldız’ı bıçaklayarak öldüren Remzi Kayaalp’e ağırlaştırılmış müebbet

Şırnak’ta aynı lokantada çalışan Gülizar Yıldız, çıkan tartışmanın ardından mesai arkadaşı Remzi Kayaalp tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Davanın ikinci duruşmasında tanıklar, Kayaalp’in cinayetin ardından Yıldız’a işkence etmeye kalkıştığını ancak buna engel olduklarını anlattı. Mahkeme, tutuklu sanık Remzi Kayaalp’i hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Şırnak'ta lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp tarafından, çıkan tartışma sonrası bıçakla katledildi. Tutuklu sanık Kayaalp hakkında "nitelikli öldürme" suçundan açılan davanın ikinci duruşması görüldü.Duruşmada tanık olarak dinlenen 4 kişi, olay günü yaşananları anlattı. Remzi Kayaalp'ın Gülizar Yıldız'ı öldürdükten sonra işkence yapmasını kendilerinin engellediğini ifade etti. Mahkeme, Remzi Kayaalp'i, iyi hal ve indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.