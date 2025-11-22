Eczane önündeki saldırıda skandal savunma: ‘Halüsinasyon gördüm’

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Bursa'da meydana gelen dehşete düşüren olay 30 Ekim'de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczane de meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö. isimli kadın, hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli Tugay Keleş 'in saldırısına uğradı. Şüpheli Keleş, genç kadının kıyafetlerini zorla çıkarmaya çalışırken D.Ö.'nün çığlıkları eczaneyi ayağa kaldırdı. Olay sırasında D.Ö.'nün yardımına eczanedeki arkadaşı koştu ve genç kadın saldırgandan kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan Keleş'in üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Genç kadını iş arkadaşı kurtardı

'SİGARA İÇİYORDUM'

Şüphelinin D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu. Polis, Tugay Keleş ile yanındaki H.K.'yi gözaltına aldı. Keleş'in 10 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Tugay Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tugay Keleş



'HALÜSİNASYON GÖRDÜM'

Tugay Keleş'in savcılıktaki utanmaz ifadesi ise pes dedirtti: Uyuşturucu etkisindeydim. Kızı görünce bir garip oldum. Sanırım halüsinasyon görüp, kızı çıplak zannettim.