Amasya’da 76 yaşındaki Fatma Kılıç’ın ölümü ‘gaz kaçağı’ değil cinayet çıktı

Amasya’da yalnız yaşayan Fatma Kılıç’ın ocaktan sızan gaz nedeniyle öldüğü sanılırken, polis soruşturması gerçeği ortaya çıkardı. DNA incelemesi ve 300’e yakın kişinin sorgulanmasıyla yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Amasya'da yalnız yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın, 8 ay çay içmek için altını yaktığı ve açık unuttuğu ocaktan sızan gaz nedeniyle öldüğü sanıldı. Ölüm üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, yaşlı kadının cansız bedeninde DNA incelemesi yaptı. Sonrasında 300'e yakın kişiyi sorgulayan ekipler, talihsiz kadının gazdan değil boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Kılıç'ın katilinin kendisinden borç isteyen akrabası Haşim Özer olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda İstanbul'da yakalanan Haşim Özer, Amasya'ya getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.