Karabük'te 3 katlı tarihi konakta yangın: Kullanılamaz hale geldi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 150 yıllık 3 katlı tarihi konak, sabaha karşı çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası konak tamamen kullanılamaz hale geldi.
150 YILLIK TARİHİ KONAK ALEV ALEV YANDI
Yangın, saat 04.00 sıralarında Tarihi Çarşı Mevkii Kalealtı Akseki Sokak'ta Pınar Ç'ye ait 3 katlı tarihi konakta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp tüm ahşap yapıyı sardı. Yoğun dumanı fark eden Pınar Ç., Yusuf G. ve 5 çocuk kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konağın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.