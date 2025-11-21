Karabük’te 3 katlı tarihi konakta yangın: Kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 08:44

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Tarihi konak (DHA)

150 YILLIK TARİHİ KONAK ALEV ALEV YANDI

Yangın, saat 04.00 sıralarında Tarihi Çarşı Mevkii Kalealtı Akseki Sokak'ta Pınar Ç'ye ait 3 katlı tarihi konakta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp tüm ahşap yapıyı sardı. Yoğun dumanı fark eden Pınar Ç., Yusuf G. ve 5 çocuk kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.