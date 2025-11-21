Böcek ilacı faciası: Böcek ailesinin ölümünde “zehirli ilaçlama” şüphesi
Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olayda ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesi güçlenirken, oteldeki tahtakurusu ilaçlaması soruşturmanın merkezine oturdu. Şirketin web sitesinin apar topar kapatılması ise şüpheleri artırdı.
Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Servet Böcek ve ailesinin hayatını kaybetmesinde "kimyasal zehirlenme" şüphesi, ön Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasıyla güç kazandı. Zehirlenmenin kaynağı olarak ise ailenin Fatih'te konakladığı otelde yapılan tahtakurusu ilaçlaması okları kendisine çeviriyor. Otelin 101 numaralı odasında 11 Kasım'da saat 16.00'da ilaçlama yapılmış, üst kattaki odada kalan Böcek ailesi aynı gece fenalaşarak hastaneye başvurmuştu.
İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI
Otelin ilaçlamasını yapan şirketin sahibi Zeki Kışı, ifadesinde "ROK ve Alfasc" adlı iki ürün kullandıklarını belirtti. Bu ilaçlar piyasada kolayca bulunabilen, yüksek risk taşımayan ürünler olarak biliniyor. Ancak Kışı'nın sahibi olduğu DSS İlaçlama şirketinin web sitesinde kullanılan maddenin "özel formüllü" olduğu belirtiliyordu. Söz konusu bölüm önceki gün siteden silinirken, dün şirketin internet sitesi tamamen erişime kapatıldı. Bu durumun bir "delil karartma" olup olmadığı savcılık tarafından değerlendirilecek.
YORUM YAPANI TEHDİT ETMİŞLER
Şirketle ilgili Google yorumları ise hâlâ erişilebilir durumda ve yaklaşık 700 yorum bulunuyor. Bunlardan birinde, daha önce evini ilaçlatan bir müşteri şunları yazmış:
Bu firma 3 ay önce Esenler'deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanların zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma. Ayrıca belgeleri bile yok.