“Böcek ailesi soruşturmasında şoke eden detay: Resepsiyonist kebap yemeye gitmiş”

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

İstanbul Kumkapı'da tatil için konakladıkları otelde zehirlenen ve hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili soruşturmada çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) ölümüne ilişkin yürütülen davada, dün akşam tutuklanan 4 şüpheli arasında bulunan Pakistanlı resepsiyonist Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtıa'nın ifadesi olayın seyrini değiştirdi. Chıshtıa, savcılık ifadesinde otelde ağır bir kusmuk kokusu olduğunu ve saat 01.00 sıralarında hava almak için dışarı çıktığını anlattı. Resepsiyonist daha sonra tekrar dışarı çıkıp kebapçıya gittiğini belirterek şunları söyledi: "Otelde kusmuk kokusu vardı. 01.00'de dışarı çıkıp hava aldım. 01.30'da kebap yemek için oteli kilitleyerek yakındaki kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım otele hırsız girmesini engellemekti." Soruşturmanın ilk aşamasında aileyle temas eden bir midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tutuklanmıştı. Tespit edilen bulguların ardından DSS İlaçlama şirketi yetkilisi Zeki Kişi, çalışanlar Serkan Kişi ve Doğan Caferoğlu ile resepsiyonist Chıshtıa da tutuklandı.