160 koyunla birlikte kaybolan çoban 2 gün sonra arazide sağ olarak bulundu

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 14:48

Erzurum 'da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (73), bugün öğle saatlerinde bulundu.

Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 Kasım'da saat 08.00 sıralarında, İdris Çakmak'a ait koyun sürüsünü ahırdan çıkaran Abdurrahman Kansu, otlatmak üzere araziye götürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede; akşam çoban Kansu ve sürü dönmeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Kaynak: a Haber

ARAMA ÇALIŞMALARI 19 KASIM'DA BAŞLADI

Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 19 Kasım akşamı başlayan arama çalışmaları dün de devam etti. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı aramalara, soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle gece saatlerinde ara verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabah yeniden arama çalışmalarına başladı.