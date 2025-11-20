Yaşamını yitiren Böcek ailesinin acılı babası konuştu: “Dört can boşuna gitmedi"
Fatih’te zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren Böcek ailesinin Afyonkarahisar’daki baba ocağında büyük bir yas hâkim. Baba Yılmaz Böcek, 'Acımızı yaşayacağız ama bu demek değildir ki bu dört tane can boşuna gitti' dedi. Olayı yakından takip eden acılı Böcek ailesi, mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden Servet Böcek'in Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki babaevinde, olayla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
Müslümana Mahallesi'ndeki evin önünde taziyeleri kabul eden Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, AA muhabirine, olaydan diğer oğlu Mustafa'nın aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.
"BABA İKİ TORUNUN VEFAT ETMİŞ"
Oğlunun, İstanbul'a gitmek için harekete geçtim." dedi."Baba iki torunun vefat etmiş" demesiyle ne yapacağını bilemediğini anlatan Böcek, "Şok oldum. Oğlum ve gelinimin de sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenince
Böcek, gelinin ve oğlunun ölümüyle acılarının katlandığını belirterek, şöyle konuştu:
Oğlum Türkiye sevdalısıydı. Vatanını çok seviyordu. Her sene yaz tatilinde mutlaka izne buraya geliyordu. Özellikle eşi ve çocuklarıyla geliyordu. İstanbul'u çok seviyordu. Onun vatan sevdası, buraya kadarmış. Hayalleri vardı. Bolvadin'de aile apartmanındaki dairesinin iç dekorasyonunu kendigönlüne göre yaptırmıştı. Burada bir gün bile yatmak çocuğuma nasip olmadı. Bu hayalde kaldı.
"20 KASIM KADİR MUHAMMET'İN DOĞUM GÜNÜYDÜ"
Torunlarının doğum gününe önem verdiğini vurgulayan Böcek,"20 Kasım 2019'da doğan torunum Kadir Muhammet'in artık doğum günü kutlanmayacak. Sadece hayallerle kalacak. Sadece resimlerle avunacağız, onlarla yetineceğiz. Hep birlikte kutlardık. Bazı yıllar doğum gününü katılamasam da telefonla görüşürdük. " ifadesini kullandı.