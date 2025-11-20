Yaşamını yitiren Böcek ailesinin acılı babası konuştu: “Dört can boşuna gitmedi"

Dört canın yüreğini yaktığını aktaran Böcek, "Acımızı yaşayacağız ama bu demek değildir ki bu dört tane can boşuna gitti. Şüpheli ya da şüphelilerin hak ettikleri cezayı almalarını bekleyeceğiz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU ?



Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kus ma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Ardından otelde ilaçlama yapan şirketin sahibi Z.K, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN