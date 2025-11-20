Yalova-Bozcaada yolunda tekne faciası! Halit Yukay denizde hayatını kaybetti

Kazada ölen Halit Yukay’la ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre Yukay asli, gemi kaptanı tali kusurluydu. Çünkü Yukay yüksek hızdaydı. Radar reflektörü yoktu

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025

Yat firması sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Sırra kadem bastı. 5 Ağustos'ta deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Parçaların Yukay'ın yatına ait olduğu anlaşıldı. Yukay'ın cenazesi günler sonra denizin 68 metre derinliğinden çıkarıldı. Kaza günü olay yerinden geçen tüm gemiler araştırıldı. Arel 7 kuru yük gemisinin önündeki izler Yukay'ın yatına ait çıktı.

Kaptan Cemal Tokatlıoğlu (61), tutuklandı. Ardından serbest bırakıldı. Bilirkişi raporu da tamamlandı. İş insanı asli, gemi kaptanı tali kusurlu bulundu. İşte o rapordaki tespitler: Açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe rastlanılmadı. Kaza, 'Graywolf' adlı sürat teknesinin kuru yük gemisine tam seyir hızıyla çarpması sonucu meydana geldi. Yukay, yüksek hızda seyrederken ve kapalı kamarada telefon görüşmesi yaparken gözcülük görevini yerine getirmedi. Gemi kaptanı ise deniz üzerinde tekne parçalarını görmesine rağmen bildirim yapmadı. Teknenin radar reflektörünün bulunmaması, gri renkli bordası nedeniyle düşük görünürlüğe sahip olması da kazaya zemin hazırladı." Bu aradatutuksuz 10 sanığın yargılanmasına Aralık ayında başlanacak.



HAYATTA KALMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜKTÜ



Bilirkişi raporunda Yukay'ın yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptığı görüşmeye de yer verildi. Yukay'ın kaza esnasında Tatlıtuğ ile telefonda konuştuğu kaydedildi. Bu arada raporda Yukay'ın kurtarılma ihtimalinin çok düşük olduğuna da dikkat çekildi.

