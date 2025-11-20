Note Callista Rossmann 1. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Dyson Airwrap kazanan asil ve yedek talihliler...
Note Callista Rossmann 1. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 11.09.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-77785 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 14.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 134 katılım gerçekleşmiştir.
Note Callista Rossmann 1. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Dyson Airwrap kazanan asil ve yedek talihliler...
İşte Dyson Airwrap kazanan asil talihlisi
İşte Dyson Airwrap kazanan yedek talihlisi