Ege'de tansiyon yükseldi! Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine saldırdı

Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılan 'Hasip Reis 3' adlı Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botları tarafından taciz edildi ve üzerine tam 6 el ateş açıldı. Olaydan yara almadan kurtulan teknenin kaptanı Hasan Aygün, kendi karasularımızda yaşadıklarını anlattı. Bu provokasyonun ilk olmadığını vurgulayan Aygün, Yunan unsurlarının, Türk sahil güvenlik botunun müdahalesine rağmen tacizi sürdürdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 16:49

Ege'de provokasyon peşinde ola n Yunanistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak Türk balıkçılarını hedef aldı. Aydın'ın Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan 18 Ekim sabahı balık avlamak için denize açılan "Hasip Reis 3" teknesi, Yunan sahil güvenlik unsurlarının saldırısına uğradı. Olayın tanığı ve mağduru olan Kaptan Hasan Aygün yaşananları anlattı.

"TÜRK SİLAHLI BOTUN MÜDAHALESİNE RAĞMEN..."

Kaptan Hasan Aygün, saldırının kendi karasularımızda gerçekleştiğini ve Türk sahil güvenlik botunun müdahalesine rağmen Yunan unsurlarının tacizlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaptan Hasan Aygün, "Daha önced en de böyle taciz olayları devamlı oluyor. Bu bir değil iki değil. tane Yunan botu bayağı bir taciz etti. Bizim botumuz müdahale etmeye çalışmasına rağmen pek umursamadılar. Bu olay bizim karasularımızda oldu. En büyük handikap o zaten. Bunu bizim kendi sularımızda yapabiliyorlarsa artık diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"RADAR DİREĞİNİ VURDULAR, 6 EL ATEŞ ETTİLER!"

A Haber'in haberine göre, Yunan botunda 4 kişinin bulunduğunu ve birinin silahlı olduğunu belirten Aygün, demir alıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada doğrudan hedef alınarak ateş açıldığını söyledi.

Kaptan Hasan Aygün, "Demiri alıp giderken arkamızdan ateş ettiler. 6 el ateş edildi. Radarın olduğu direği vurdular. Merminin gerçek mermi olduğu da işte o metal muhafazayı delmesinden belli." şeklinde konuştu.

"TEKNEYE GİRİP DÖVÜLENLER BİLE VAR!"

Bu tarz tacizlerin daha önce de yaşandığını, hatta Yunan unsurlarının teknelere çıkıp balıkçıları darp ettiği vakaların bile olduğunu belirten Aygün, Ege'deki Türk balıkçılarının sürekli bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

Kaptan Hasan Aygün, "Bize bu sorunu yaşatıyorlar. Daha önceden de böyle taciz olayları devamlı oluyor. Tekneye girip de dövülen insanlar bile var. 2-3 kişi içeri kamaranın içine giriyorlar adamı içeride güzelce dövüyorlar, bırakıyorlar. Biz hiçbir şekilde sorun yaşatmıyoruz ama onlar bize bu sorunu yaşatıyorlar. Biz onların balıkçısına bir şey demiyoruz. Rahat rahat giriyorlar çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

"KENDİ KARASULARIMIZDA KAÇIYORUZ"

Kaptan Aygün, saldırı sırasında teknede daha fazla kişinin olabileceğini ve mermilerin personele isabet etmesinin an meselesi olduğunu belirterek, yaşanan pervasızlığın boyutuna dikkat çekti.

Kaptan Hasan Aygün, "Çoğu zaman içkili geliyorlar. Adamlar bize doğrultup sıkabilirdi. Gemide 25 kişi de vardı. Güvertede insanlar çalışırken sıktı. 3-5 kişi vuruldu. Bunun hesabını kimse kimseye soramayacak. Kendi karasularımızda kaçıyoruz." dedi.

