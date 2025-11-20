Beyoğlu’nda kahve dehşeti! Mühendis Ayben’e lavabo açıcı karıştırıldı

Mühendis Ayben Özçilingir Turtura, bir mekanda kahve içtikten sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alındı. Genç kadının kahvesinde su yerine lavabo açıcı kullandığı saptandı!

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025

İstanbul Beyoğlu'nda 17 Kasım'da korkunç bir olay yaşandı. Mühendis Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaştı. Genç mühendisin yemek ve soluk borusu ile mide ve akciğerinde yanma tespit edildi. Entübe edilip yoğun bakıma alındı. Turtura'nın kahvesine 'yanlışlıkla' konan madde belirlendi. Genç kadının kahvesi yapılırken su yerine lavabo açmakta kullanılan kimyasal maddenin konulduğu anlaşıldı. Kahvenin sodyum hidroksit adı verilen temizlik maddesiyle pişirildiği ve servis edildiği öne sürüldü.

EV HAPSİ KARARI...

Gülsüm Sude Ö.'nün (26) işletme sahibi, ablası Sıla Nur Ö.'nün (28) ise işletmenin çalışanı olduğu tespit edildi. Kahveyi yapan Münire A.'nın da olay iki günü kardeşe yardım etmek için dükkanda bulunduğu öğrenildi. Münire A. "Şişelerin üzerinde hiçbir ibare yoktu ve sıvının rengi sudan farksızdı. Ayırt etmek imkansızdı" dedi. Adliyeye sevk edilen Münire A. ve Sıla Nur Ö. hakkında 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

