Van’da ehliyetsiz hız faciası: Uzman çavuşun eşi hayatını kaybetti : Sürücünün tahliyesi infial yarattı

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

VAN Erciş'te aşırı hız yapan U.A., göl kıyısında gezen uzman çavuş Erhan Öksüzoğlu ile eşi Ümran ve bebek arabasındaki 5 aylık oğulları Yağız Öksüzoğlu'na çarptı. Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybetti, baba ve oğlu da hafif yaralandı. Talihsiz kadın, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Ehliyetsiz sürücü U.A., tutuklandı. Hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ancak sürücü, 29 Eylül'de tahliye edildi.

Bu karar aileyi ikinci kez yıktı. Ümran Öksüzoğlu için adalet çağrısında bulunan ailesi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öksüzoğlu'nun kardeşi Yunus Emre Gençtürk, şunları söyledi: Bir bebek öksüz kaldı, bir aile dağıldı, milletin vicdanı yaralandı. Bu bir kaza değil; bu ihmalin, cezasızlığın ve sorumsuzluğun cinayetidir. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın can güvenliği için buradayız. Ve şimdi buradan tüm duyarlı halkımıza sesleniyoruz. Mahkeme günü geldiğinde omuz omuza orada olacağız, adalet için yalnız kalmayacağız, yalnız bırakmayacağız. Herkesi duruşma günü koridorları doldurmaya, Ümran'ın sesine ses olmaya çağırıyoruz. Başka Ümranlar ölmesin. Adalet yerini bulana kadar nefesimiz yettiği sürece mücadele edeceğiz.

