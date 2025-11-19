Sofra bezi silkelerken düşerek yaralanan ve kalbi duran kadın hayata döndürüldü

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 06:58

Malatya 'da, evin bahçesinde sofra bezi silkelerken fenalaşarak düşen kadının kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

SOFRA BEZİ SİLKELERKEN ANİDEN FENALAŞTI

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Genç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının evinde kalan 45 yaşlarındaki epilepsi hastası olduğu ileri sürülen İ.D., yemek sonrası bahçeye çıkarak sofra bezini silkelemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan kadın yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.