Sofra bezi silkelerken düşerek yaralanan ve kalbi duran kadın hayata döndürüldü
Malatya'da bahçede sofra bezi silkelerken fenalaşarak yere düşen ve kalbi duran 45 yaşlarındaki kadın, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Durumu ağır olan kadının tedavisi sürüyor.
Malatya'da, evin bahçesinde sofra bezi silkelerken fenalaşarak düşen kadının kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
SOFRA BEZİ SİLKELERKEN ANİDEN FENALAŞTI
Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Genç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının evinde kalan 45 yaşlarındaki epilepsi hastası olduğu ileri sürülen İ.D., yemek sonrası bahçeye çıkarak sofra bezini silkelemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan kadın yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kalbi durduğu belirlenen İ.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.