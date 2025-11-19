Sarıyer'de uyuşturucu kavgası kanlı bitti! Dayı yeğenine kıydı: "Küfür edince kendimi kaybettim"
Sarıyer’de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boynundan ve göğsünden yaralanan yeğen Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edilen Ufuk D., 'Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Şahıs tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim' ifadelerini kullandı. Ayrıca Ufuk D., 'Deniz’in babası tarafından taciz edildim' ifadelerini kullandı.
Sarıyer'de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Boynundan ve göğsünden yaralanan Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dayıyı olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAN DONDURAN İFADE
Ufuk D. ifadesinde, "Anahtarı bende bulunduğu için içeri girdim, Deniz'in odasına gittim. Gittiğimde Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.
Olay, 16 Kasım Pazar günü saat 22.45 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlılığı ile ilgili tedavi gördüğü öne sürülen Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında daha önce uyuşturucu ile ilgili tartışma yaşandı. İddiaya göre, Deniz İnan Şimşek tartışmada dayısını tehdit etti. Olay günü Ufuk D. taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı.
BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.