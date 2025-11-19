takvim-logo

Sarıyer'de uyuşturucu kavgası kanlı bitti! Dayı yeğenine kıydı: "Küfür edince kendimi kaybettim"

Sarıyer’de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boynundan ve göğsünden yaralanan yeğen Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edilen Ufuk D., 'Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Şahıs tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim' ifadelerini kullandı. Ayrıca Ufuk D., 'Deniz’in babası tarafından taciz edildim' ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Boynundan ve göğsünden yaralanan Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dayıyı olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katilin gözaltına alındığı anlar (DHA)Katilin gözaltına alındığı anlar (DHA)

KAN DONDURAN İFADE

Ufuk D. ifadesinde, "Anahtarı bende bulunduğu için içeri girdim, Deniz'in odasına gittim. Gittiğimde Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.

Yeğenini uykudan uyandırıp öldüren dayı: 'Kendimi kaybettim'

Olay, 16 Kasım Pazar günü saat 22.45 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlılığı ile ilgili tedavi gördüğü öne sürülen Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında daha önce uyuşturucu ile ilgili tartışma yaşandı. İddiaya göre, Deniz İnan Şimşek tartışmada dayısını tehdit etti. Olay günü Ufuk D. taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı.

Cinayet aleti bıçaklar (DHA)Cinayet aleti bıçaklar (DHA)

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Deniz İnan Şimşek (DHA)Deniz İnan Şimşek (DHA)

SUÇ MAKİNESİ SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, Ufuk D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Katilin gözaltına alındığı anlar (DHA)Katilin gözaltına alındığı anlar (DHA)

DENİZ'İN BABASI BENİ TACİZ EDERDİ

Ufuk D. ifadesinde, "Deniz İnan Şimşek yeğenim olur. 16 Kasım günü akşam saatlerinde ikametimin mutfağında bulunurken, Deniz'in arkadaşıyla, benim küçükken Deniz'in babası tarafından taciz edilmem hakkında konuştuğunu duydum. Konuşmalarda bana hitaben 'Ben onu öldürürüm' şeklindeki cümlesini duyunca sinirlendim ve bunu Doğan G. duymuştur. Bunu duyunca anneme, 'Bu çocuktan uzak duralım, bize zarar verecek' dedim. Bize zarar vermesinden korktuğum için bana bu şekildeki tehdit içerikli cümlelerinden sonra sinirlendim" dedi.

Katil Ufuk D. (DHA)Katil Ufuk D. (DHA)

KÜFÜR EDİNCE SİNİRLENDİM VE ÖLDÜRDÜM

Ufuk D. ifadesinin devamında "Bunun üzerine kendi ikametimdeki mutfakta bulunan 2 adet bıçağı aldım. Sonrasında Deniz'in ikametine gittim, kapıyı çaldım fakat açan olmayınca ikamet anahtarı bende bulunduğu için kapıyı açıp içeri girdim. Deniz'in odasına gittim. Gittiğimde Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Şahıs tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Yaşanan taciz konusunda herhangi bir adli işlem mevcut değildir" ifadelerini kullandı.

