Deniz İnan Şimşek (DHA)

SUÇ MAKİNESİ SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, Ufuk D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Katilin gözaltına alındığı anlar (DHA)

DENİZ'İN BABASI BENİ TACİZ EDERDİ

Ufuk D. ifadesinde, "Deniz İnan Şimşek yeğenim olur. 16 Kasım günü akşam saatlerinde ikametimin mutfağında bulunurken, Deniz'in arkadaşıyla, benim küçükken Deniz'in babası tarafından taciz edilmem hakkında konuştuğunu duydum. Konuşmalarda bana hitaben 'Ben onu öldürürüm' şeklindeki cümlesini duyunca sinirlendim ve bunu Doğan G. duymuştur. Bunu duyunca anneme, 'Bu çocuktan uzak duralım, bize zarar verecek' dedim. Bize zarar vermesinden korktuğum için bana bu şekildeki tehdit içerikli cümlelerinden sonra sinirlendim" dedi.