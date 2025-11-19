MEB’den örnek uygulama: İzmir’de hastane sınıflarında öğrenciler ders görüyor!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, tedavi gören öğrencileri unutmadı. İzmir’de okula gidemeyen öğrenciler için 5 hastane sınıfında 16 öğretmen öğrencilere ders veriyor. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 457 öğrenci hastane sınıfından faydalandı. Bu eğitim öğretim yılı içinde ise 72 öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

