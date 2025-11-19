takvim-logo

Marmaray Küçükçekmece durağından raylara atladı!

Küçükçekmece Marmaray durağında trenin geldiği sırada raylara atlayan bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece Marmaray durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tren geldiği sırada raylara atladı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler güvenlik önlemi alarak raylarda inceleme yaptı. Olay nedeniyle Gebze yönüne bir süre seferler aksadı.

Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, seferler normale döndü.

