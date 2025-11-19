Komşusunun evinin kapısına elektrikli düzenek kuran sanık: "İnsan hemen ölmez"
Antalya’da komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışmakla yargılanan Serhan Kaynar, mahkemede suçlamaları inkar ederek tahliye talep etti. Daha önce komşusunun kapısını ateşe veren ve “Ölümcül olsa bile insan hemen ölmez” sözleriyle tepki çeken Kaynar için düzenek hakkında yeni bilirkişi raporu istenerek duruşma ertelendi.
Antalya'da komşusu Tezcan K.'yi (39) elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Serhan Kaynar (52) tahliye olmak istediğini belirterek, "Düzeneğin öldürmeyeceğini biliyordum. Elimdeki düzenek ölümcül olsaydı da insan hemen ölmez" dedi.
EVİN KAPISINI ATEŞE VERDİ
Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre, daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
SALDIRIYA UĞRADI
Olaydan 2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te bu kez 2 metre uzunluğunda tahtaya çiviler ve kablolarla elektrikli düzenek kurup komşusu Tezcan K.'yi evinde bekledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K., kapıyı açan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı. Çığlıkları duyan komşular yardım ederken, Serhan Kaynar polis tarafından gözaltına alındı.