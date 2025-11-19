İstanbul’da altın skandalı: Sahte belge ve imitasyonla devlete 100 milyar TL zarar!

Vurguncular, sahte belge düzenleyip, ‘pirinç levha ve imitasyon altınlarla’ ihracat yapıyormuş gibi gösterip devleti 100 milyarlık zarara soktu. 21 şüpheli gözaltında...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023–2024 yılları arasında altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlattı. İthal edilen tonlarca altın ve gümüşün büyük bölümünün yasal düzenlemelere aykırı biçimde yurtdışına çıkarılmadığı, sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan ettikleri ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirip teslim ettikleri ve bu yolla büyük miktarda haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle devletin yaklaşık 100 milyar TL zarara uğradığı hesaplandı. Toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı ve el koyma talimatı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN