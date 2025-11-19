Denizli’de direksiyon kursu yolu felakete döndü! Simge Bayram feci kazada can verdi

23 yaşındaki Simge, başarılı bir fizyoterapistti. En büyük hayali kendisine bir araba almaktı. Bunun için de kursa gidiyordu... Ancak trafik canavarı onu hayattan kopardı.

DENİZLİ'NIN Merkezefendi ilçesi korkunç bir kazaya sahne oldu. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram, direksiyon kursu için yola çıktı. Yaya geçidinden geçerken S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bayram metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dünyalar güzeli Simge, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

