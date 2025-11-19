Adana’da yasak aşk kavgası sokakta bitti! Kayınbiraderini katletti

Adana'da Derman Arslanhan, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G.’yi sevgilisi Baran Bayav ile yakalayınca tartışma çıktı. Bayay, evdeki arbedenin ardından koşarak kaçtı. Arslanhan da peşinden koştuğu Bayay’ı yakalayarak sokak ortasında bıçakladı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bayav, kurtarılamadı. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Arslanhan, “Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp, peşinden gittim. Sokaktaki arbedede bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

